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В России выявили 4 158 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 158, до 18 297 608. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 117, до 17 694 020. Днем ранее там сообщали о 5 814 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 76, до 378 426. Днем ранее было зарегистрировано 80 смертей.

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