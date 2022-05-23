РФ отзывает заявку Москвы на проведение Экспо-2030 из-за политизации выставки
16:32 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель правительства России Михаил Мишустин направил письмо генеральному директору Международного бюро выставок Дмитрию Керкентзесу, в котором сообщается о решении отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки «Экспо-2030». Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.
«С сожалением вынуждены констатировать, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления ряда стран проводить политизированную линию в антироссийском ключе. С учетом принятых в последнее время Международным бюро выставок решений, не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения Всемирной универсальной выставки „Экспо-2030“, — приводит пресс-служба текст послания Мишустина.
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