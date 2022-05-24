В Энергодаре была задержана группа из пяти диверсантов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионная группа из пяти человек была задержана в Энергодаре. Об этом сообщил во вторник заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Один из них был насильно записан в эту группу», — сказал он в эфире Первого канала.