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НОВОСТИ

В Энергодаре была задержана группа из пяти диверсантов

16:32 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионная группа из пяти человек была задержана в Энергодаре. Об этом сообщил во вторник заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Один из них был насильно записан в эту группу», — сказал он в эфире Первого канала.

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