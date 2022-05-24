В Энергодаре была задержана группа из пяти диверсантов
16:32 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Диверсионная группа из пяти человек была задержана в Энергодаре. Об этом сообщил во вторник заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
«На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Один из них был насильно записан в эту группу», — сказал он в эфире Первого канала.
НОВОСТИ
- 17:32 24.05.2022
- Дискриминации русской культуры в Германии нет - посольство ФРГ
- 17:32 24.05.2022
- РФ ввела запрет на въезд в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента — МИД
- 17:12 24.05.2022
- Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции
- 17:00 24.05.2022
- Лондон продолжает гнать Киев «по тропе войны» — посол РФ в Британии
- 16:12 24.05.2022
- Лондон не планирует отправлять военные корабли в Черное море — правительство Британии
- 16:00 24.05.2022
- ЕК и США выступили за решительные меры по сокращению импорта энергоносителей из РФ
- 15:32 24.05.2022
- ВКС РФ и ВВС Китая провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- 15:12 24.05.2022
- Задержанный в Ростовской области подросток завербовал около 800 человек в «Азов»
- 15:00 24.05.2022
- Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки — Шойгу
- 14:32 24.05.2022
- Сербская православная церковь признала автокефальность македонской церкви
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать