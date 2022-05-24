Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан во вторник на 72 часа после обысков, которые проходили в его доме в рамках расследования дела о коррупции. Об этом корр. ТАСС сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Мариана Керпек.

«Экс-президент Республики Молдова задержан на 72 часа», — сказала Керпек.