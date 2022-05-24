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Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из РФ на саммите лидеров ЕС

18:00 24.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Премьер-министр Венгрии отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС. Виктор Орбан предложил снять этот вопрос с обсуждения. Он пояснил, что у стран ЕС нет единой позиции по этому поводу.

В письме главе Евросовета Шарлю Мишелю он назвал обсуждение шестого пакета санкций в обстановке отсутствия консенсуса «контрпродуктивным».

«Это лишь подчеркнёт наличие внутренних противоречий в отсутствии реальной возможности разрешить их», — отметил Орбан.

Ранее венгерский премьер заявлял, что для Будапешта предложение Брюсселя об эмбарго на российскую нефть равносильно атомной бомбе. Говорит Москва

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