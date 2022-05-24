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Саперы Черноморского флота завершили разминирование территории порта Мариуполя — МО РФ

18:40 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саперы Черноморского флота и инженерных войск завершили разминирование территории Мариупольского порта. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

«В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что саперами выполнен комплекс мероприятий по устранению минной опасности осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполя.

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