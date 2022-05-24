Один из первых этапов трибунала над боевиками «Азова» пройдет в Мариуполе — Пушилин
21:20 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трибунал над украинскими националистами из батальона «Азов» пройдет в несколько этапов, один из первых будет в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Я думаю, затягивать нам не стоит [с трибуналом], и перед основным трибуналом должен быть проведен ряд промежуточных, как это и было после Великой Отечественной войны. Перед Нюрнбергом были и Киевский, и Харьковский трибуналы, и ряд других. У нас, судя по всему, одним из первых будет Мариупольский трибунал», — сообщил Пушилин, видеозапись с заявлением которого опубликована во вторник в телеграм-канале Владимира Соловьева.
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