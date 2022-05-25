Минфин США прекращает с 25 мая действие лицензии, позволяющей РФ обслуживать внешний долг

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, она истечет 25 мая в 07:01 мск. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <…>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск — прим. ТАСС)», — говорится в уведомлении.