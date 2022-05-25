Минфин США прекращает с 25 мая действие лицензии, позволяющей РФ обслуживать внешний долг
22:35 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, она истечет 25 мая в 07:01 мск. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства финансов США.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <…>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск — прим. ТАСС)», — говорится в уведомлении.
НОВОСТИ
- 22:40 24.05.2022
- Киссинджер призвал к мирным переговорам между РФ и Украиной, даже ценой уступок со стороны Киева
- 22:30 24.05.2022
- Патрулирование ВВС РФ и КНР свидетельствует о том, что их дружба не имеет границ — Госдеп
- 22:00 24.05.2022
- Генпрокурор Украины допустила возможность обмена российского военного Шишимарина
- 21:20 24.05.2022
- Один из первых этапов трибунала над боевиками «Азова» пройдет в Мариуполе — Пушилин
- 20:45 24.05.2022
- Андрей Воробьев расскажет о реализации программы «Новая экономика Подмосковья»
- 20:40 24.05.2022
- Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»
- 20:00 24.05.2022
- Премьер Венгрии объявил о введении чрезвычайного положения в стране
- 19:20 24.05.2022
- Около половины американцев не согласны на санкции против РФ в ущерб экономике США — опрос
- 19:00 24.05.2022
- Нейросеть от Сбера написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном, который выпустило издательство Individuum
- 18:40 24.05.2022
- Саперы Черноморского флота завершили разминирование территории порта Мариуполя — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать