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Минфин США прекращает с 25 мая действие лицензии, позволяющей РФ обслуживать внешний долг

22:35 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, она истечет 25 мая в 07:01 мск. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <…>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск — прим. ТАСС)», — говорится в уведомлении.

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