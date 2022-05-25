0
0
128
НОВОСТИ

Киссинджер призвал к мирным переговорам между РФ и Украиной, даже ценой уступок со стороны Киева

22:40 24.05.2022 Источник: РБК

Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Telegraph.

«Переговоры [между Москвой и Киевом] должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел. Продолжение войны после этого будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России», — сказал Киссинджер.

По словам политика, Запад должен прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:35 24.05.2022
Минфин США прекращает с 25 мая действие лицензии, позволяющей РФ обслуживать внешний долг
0
164
22:30 24.05.2022
Патрулирование ВВС РФ и КНР свидетельствует о том, что их дружба не имеет границ — Госдеп
0
159
22:00 24.05.2022
Генпрокурор Украины допустила возможность обмена российского военного Шишимарина
0
213
21:20 24.05.2022
Один из первых этапов трибунала над боевиками «Азова» пройдет в Мариуполе — Пушилин
0
238
20:45 24.05.2022
Андрей Воробьев расскажет о реализации программы «Новая экономика Подмосковья»
0
249
20:40 24.05.2022
Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»
0
288
20:00 24.05.2022
Премьер Венгрии объявил о введении чрезвычайного положения в стране
0
335
19:20 24.05.2022
Около половины американцев не согласны на санкции против РФ в ущерб экономике США — опрос
0
338
19:00 24.05.2022
Нейросеть от Сбера написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном, который выпустило издательство Individuum
0
357
18:40 24.05.2022
Саперы Черноморского флота завершили разминирование территории порта Мариуполя — МО РФ
0
339

Возврат к списку