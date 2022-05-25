ЕС в рамках санкций заморозил активы бизнесменов из РФ на сумму около 10 млрд евро — DPA

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) в рамках санкций в отношении РФ в связи с нынешними событиями на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. Об этом в среду сообщило агентство ДПА со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

По его информации, на фоне проведения РФ специальной военной операции на Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть менее 10 млрд евро. При этом уточняется, что по состоянию на 8 апреля эта цифра составляла лишь 6,7 млрд евро. Еврокомиссия планирует представить в среду законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.