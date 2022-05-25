Сбер выпустил памятку по безопасности для детей
10:40 25.05.2022
Cбер совместно с добровольческим поисковым отрядом «ЛизаАлерт» и Центром поиска пропавших людей разработал свод правил для обеспечения безопасности детей младшего школьного возраста «Когда ты на улице один». Выпуск памятки приурочен к 25 мая, Международному дню пропавших детей.
Полезная информация в виде обучающих слайдов размещена на сайте СберБанка, в канале «Счастливый родитель» в СберБанк Онлайн, в статье на сайте СберКлевер, а также в Telegram и соцсетях Сбера – «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Наиболее эффективно обучение детей правилам безопасности происходит во время общения родителей с ними на эту тему. Мамы и папы могут познакомиться с подготовленной Сбером информацией как в текстовом, так и в визуальном формате, изучить памятку вместе с ребенком.
«Безопасность детей – одна из главных родительских забот. Мы знаем, что многим взрослым непросто решиться отпускать детей в школу или на прогулку без присмотра. Мы разделяем озабоченность наших клиентов, поэтому подготовили памятку с правилами поведения для ребенка, когда он находится без взрослых на улице, – пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Это наш своместный проект с волонтерами-поисковиками из «ЛизаАлерт» и АНО «Центр поиска пропавших людей». По этому направлению мы уже давно с ними сотрудничаем. Хочу отметить, что одно из правил памятки гласит: «Если ты потерялся и не знаешь, куда идти, обратись в любое отделение Сбербанка». И это очень хороший совет. Сотрудники Сбера, действительно, уже не раз помогали потерявшимся детям, обратившимся в наши отделение, вернуться домой к родителям».
В Сбере работает система фрод-мониторинга, которая помогает правоохранительным органам находить без вести пропавших людей. Только за 2021 год Сбер передал в правоохранительные органы информацию о более чем 4900 таких клиентах.
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