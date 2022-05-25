В России выявили 4 580 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 580, до 18 305 973. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил менее 0,03%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 705, до 17 707 077. Днем ранее там заявляли о 6 352 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 93, до 378 609. Днем ранее было зарегистрировано 90 смертей.