В России выявили 4 580 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:20 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 580, до 18 305 973. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил менее 0,03%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 705, до 17 707 077. Днем ранее там заявляли о 6 352 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 93, до 378 609. Днем ранее было зарегистрировано 90 смертей.
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