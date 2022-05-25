РФ готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины — Руденко
12:05 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение продовольственной проблемы требует разминирования акватории у портов со стороны Украины, РФ готова предоставить гуманитарный коридор для выхода кораблей. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции, а также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли. Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день», — сказал замминистра.
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