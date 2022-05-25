Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился ниже 56 руб., евро — ниже 58 руб.
12:20 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на валютных торгах Московской биржи в среду опустился ниже 56 руб. впервые с февраля 2018 года, курс евро — ниже 58 руб. впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:00 мск, курс доллара терял 1,58%, опускаясь до 55,9 руб. Курс евро уменьшался на 2,5%, до 57,21 руб.
К 10:30 мск, курс доллара замедлил падение до 56,21 руб. (-1,04%). В то же время курс евро снижался до 58,44 руб. (-0,4%)
По данным на 10:30 мск, индекс Мосбиржи растет на 1,21% — до 2 321,38 пункта, индекс РТС — на 2,16%, до 1 301,3 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 2 300,15 пункта (+0,28%), долларовый индекс РТС рос на 0,15%, до 1 275,7 пункта.
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