Конгресс Филиппин провозгласил Маркоса президентом, дочь Дутерте — вице-президентом страны

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын и тезка бывшего покойного диктатора Фердинанд Маркос — младший провозглашен Конгрессом республики 17-м президентом Филиппин. Трансляцию заседания в среду вела медиагруппа Эй-би-эс — Си-би-эн.

Маркос — младший получил на выборах 9 мая более 31,6 млн голосов. Его главным конкурентом была вице-президент Лени Робредо, за которую проголосовало 15 млн человек. Между тем дочь действующего лидера Филиппин Родриго Дутерте, бывший мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио, получившая 32,2 млн голосов, провозглашена вице-президентом республики. Маркос — младший и Дутерте-Карпио обещали в случае победы объединить страну, увеличить число рабочих мест и обуздать рост цен.

«Я провозглашаю Фердинанда Ромуальдеса Маркоса — младшего законно избранным президентом Республики Филиппины, а Сару Циммерман Дутерте — законно избранным вице-президентом Республики Филиппины», — заявили председатель Сената Висенте Сотто III и спикер Палаты представителей Аллан Веласко на совместном заседании Конгресса. Маркос — младший и Дутерте-Каприо лично прибыли в Конгресс, где их поздравили с победой на выборах.

9 мая на протяжении 13 часов филиппинцы выбирали на 70 тыс. избирательных участках не только нового президента республики, но и вице-президента, сенаторов, конгрессменов, а также тысячи других управленцев. Нынешний президент страны 77-летний Родриго Дутерте, который по конституции не может переизбираться, покинет свой пост 30 июня, когда состоится инаугурация и Маркос — младший и Дутерте-Каприо вступят в должности.