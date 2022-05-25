В Подмосковье стартовал финал областного слета-соревнования «Школа безопасности»

18:26

Фото Ирины Лештаевой

Финальный этап Всероссийского детско-юношеского общественного движения проходит в подмосковном Подольске. За победу спорят лучшие команды школьников от 11 до 17 лет. Отбор проходил в несколько этапов – школьный, муниципальный, региональный. Всего участвовали более 3,5 тыс. ребят.

«Мероприятие – большое и значимое для Московской области, поэтому мы, конечно, не можем остаться в стороне. Помогают в оргвопросах активисты движения «Волонтеры Подмосковья». К работе активно подключены и добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые выступают в качестве судей на этапах», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Среди конкурсных заданий:

состязания в пожарной эстафете;

комбинированное силовое упражнение и кросс-эстафета;

поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера;

поисково-спасательные работы на акватории;

тестирование по ОБЖ;

состязание стенгазет.

В программе также – «Маршрут выживания», это наиболее протяженная и сложная из всех дистанций с выполнением заданий на маршруте. Победитель определяется по сумме набранных баллов за вычетом штрафных очков.

«Соревнования являются своеобразным итогом подготовки детей по предметам ОБЖ и БЖД. Ребята показывают свои навыки, которые они получили в школе, а также в секциях и кружках дополнительного образования, – сказал начальник отдела подготовки населения Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Московской области Вадим Лихачев. – Финал регионального этапа впервые проводится на территории Подольска. Здесь хорошие условия, комфортная природа, детям очень нравится».

По итогам соревнований определят лучшие команды, которые представят Московскую область на межрегиональном слете-соревновании «Школы безопасности». Затем победители из Центрального федерального округа отправятся на Всероссийский финал.