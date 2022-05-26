В офисе Зеленского назвали «ударом в спину» предложения Запада уступить территории
09:00 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «ударом в спину» предложения Киеву от некоторых западных партнеров пойти на территориальные уступки для урегулирования украинского конфликта.
«Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы», — написал он в среду в своем телеграм-канале.
По его словам, Киеву «определенными политическими устами» предлагается прекращение огня, замораживание конфликта и «сдача части территорий ради мира». «Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. „Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы“ — в некоторых западных глазах можно прочесть буквально такое», — заявляет Подоляк.
Советник главы офиса Зеленского утверждает, что Киеву предлагают отдать России восточные и южные территории. «Спасибо за совет, но, наверное, возьмем помощь оружием», — подытожил он.
Ранее газета «Репубблика» сообщала, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по Группе семи (G7) предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.
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