Страны ЕС заморозили активы ЦБ РФ приблизительно на €23 млрд - Reuters
10:00 26.05.2022 Источник: Известия
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что государства — члены Евросоюза (ЕС) заморозили активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Об этом сообщает 25 мая агентство Reuters.
Рейндерс отметил, что сумма, на которую оказались заморожены активы, представляется малой по сравнению с той, на которую рассчитывали изначально.
При этом он уточнил, что менее одной десятой замороженных активов находится непосредственно в Евросоюзе.
Кроме того, страны ЕС блокировали материальные активы, в том числе яхты и виллы, стоимость которых оценивается в €10 млрд. Известия
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