Кадыров пообещал Польше "за шесть секунд" показать, на что мы способны
10:05 26.05.2022 Источник: Lenta.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообщещал польскому руководству показать, «на что способна» страна в случае соответствующих указаний от российских властей. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале. «Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны», — сказал он.
Глава республики также призвал Польшу забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что власти страны «начали «нехорошие игры» с Россией. По его мнению, если Варшава продолжит «играть под дудку Запада и Америки», то это «к хорошему не приведет». Lenta.Ru
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