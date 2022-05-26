В России выявили 4 700 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 700, до 18 310 673. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 455, до 17 713 532. Днем ранее в штабе заявляли о 6 705 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 91, до 378 700. Днем ранее было зафиксировано 93 смерти.
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