В Москве выявлено 368 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 368 против 370 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 769 315 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14 против 17 днем ранее, до 43 672.