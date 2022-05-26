0
0
179
НОВОСТИ

Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир» в пластике

12:50 26.05.2022

Корпоративным клиентам Сбера стали доступны дебетовые бизнес-карты «Мир» на пластиковом носителе. Оформить такую карту предприниматель может за пару минут в интернет-банке СберБизнес. А обладатели бизнес-карт без пластика теперь могут дозаказать физический носитель.

Бизнес-карта «Мир» позволяет приобретать товары и услуги в интернет-магазинах различных стран, принимающих такие карты, переводить деньги на бизнес-карты и карты физлиц, копить бонусные баллы и конвертировать их в рубли в программе «Бизнес-кешбэк».

«Мы оперативно отреагировали на изменение ситуации и предложили нашим клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – бизнес-карты платежной системы «Мир». Отмечу, что бизнес-карта – это удобный, оперативный и безопасный способ совершения покупок в корпоративных целях: расходы легко контролировать, бухгалтерии с ней намного проще работать, чем с наличными, такая карта незаменима в командировках, и к тому же по ней предусмотрен кешбэк», – прокомментировал Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.

Ранее, в апреле этого года, Сбер реализовал возможность заказа бизнес-карт «Мир» без пластика в офисах банка и интернет-банке СберБизнес. В июне станут доступны премиальная и кредитная бизнес-карты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:02 26.05.2022
Дмитрий Песков поправил президента: повышение МРОТ тоже запланировано на июнь
0
21
14:00 26.05.2022
Силовики Польши устроили нападение иностранцев на пограничников Белоруссии — Погранкомитет
0
40
13:32 26.05.2022
Авиация РФ поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов — МО РФ
0
104
13:20 26.05.2022
ПЦУ попросила Константинополь «лишить престола» патриарха Кирилла
0
120
13:05 26.05.2022
За территориями Донбасса будут закреплены сенаторы и депутаты Госдумы — Турчак
0
128
13:00 26.05.2022
В Херсоне для получения гражданства РФ откроют административные центры
0
134
12:32 26.05.2022
Германия может поставить себя в зависимость от Китая, отказавшись от российских энергоносителей - СМИ
0
214
12:20 26.05.2022
В Москве выявлено 368 заразившихся коронавирусом за сутки
0
175
12:18 26.05.2022
Ипотека без первоначального взноса стала доступна для клиентов Сбербанка
0
310
12:05 26.05.2022
На «Азовстали» могут оставаться боевики из-за несогласованности командования ВСУ — Басурин
0
243

Возврат к списку