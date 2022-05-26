Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир» в пластике
12:50 26.05.2022
Корпоративным клиентам Сбера стали доступны дебетовые бизнес-карты «Мир» на пластиковом носителе. Оформить такую карту предприниматель может за пару минут в интернет-банке СберБизнес. А обладатели бизнес-карт без пластика теперь могут дозаказать физический носитель.
Бизнес-карта «Мир» позволяет приобретать товары и услуги в интернет-магазинах различных стран, принимающих такие карты, переводить деньги на бизнес-карты и карты физлиц, копить бонусные баллы и конвертировать их в рубли в программе «Бизнес-кешбэк».
«Мы оперативно отреагировали на изменение ситуации и предложили нашим клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – бизнес-карты платежной системы «Мир». Отмечу, что бизнес-карта – это удобный, оперативный и безопасный способ совершения покупок в корпоративных целях: расходы легко контролировать, бухгалтерии с ней намного проще работать, чем с наличными, такая карта незаменима в командировках, и к тому же по ней предусмотрен кешбэк», – прокомментировал Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.
Ранее, в апреле этого года, Сбер реализовал возможность заказа бизнес-карт «Мир» без пластика в офисах банка и интернет-банке СберБизнес. В июне станут доступны премиальная и кредитная бизнес-карты.
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