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НОВОСТИ

В Херсоне для получения гражданства РФ откроют административные центры

13:00 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области откроют административные центры для желающих получить гражданство России. Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо в видеообращении.

«Все желающие получить российский паспорт уже в ближайшее время смогут это сделать. Будут открыты административные центры в областном центре сначала, потом и в других населенных пунктах», — сказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале администрации.

Сальдо также заявил о поступлении большого числа заявлений на гражданство РФ.

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