В Херсоне для получения гражданства РФ откроют административные центры

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области откроют административные центры для желающих получить гражданство России. Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо в видеообращении.

«Все желающие получить российский паспорт уже в ближайшее время смогут это сделать. Будут открыты административные центры в областном центре сначала, потом и в других населенных пунктах», — сказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале администрации.

Сальдо также заявил о поступлении большого числа заявлений на гражданство РФ.