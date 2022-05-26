ЦБ РФ не видит рисков для финансовой стабильности в текущем укреплении рубля

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в текущем укреплении рубля, сообщила журналистам в кулуарах встречи Ассоциации банков России «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков» глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы никаких рисков для финансовой стабильности здесь не видим», — сказала она.