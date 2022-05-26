Топливо на Запорожской АЭС вряд ли применимо для создания ядерного оружия — МИД РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Топливо, находящееся на Запорожской АЭС, вряд ли может быть применимо для создания ядерного оружия. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с заявлением гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси относительно ядерных материалов на этой атомной станции.

Как отметила дипломат, в дипведомстве обратили внимание на заявление Гросси в ходе Всемирного экономического форума в Давосе по поводу находящегося на Запорожской АЭС ядерного материала.

«Как представляется, имелись в виду ядерные материалы, которые содержатся в ядерном топливе, находящемся на станции, включая топливо, загруженное в реакторы, а также отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), выгруженное в пристанционные хранилища, — отметила Захарова. — Таким образом, уран является низкообогащенным, а находящийся в ОЯТ плутоний не может быть выделен без использования достаточно сложных и существующих всего у нескольких стран в мире установок, а также в силу своего изотопного состава вряд ли может быть применим для создания ядерного оружия». «Причем данные о якобы имеющихся на ЗАЭС 30 т плутония как минимум требуют уточнения», — подчеркнула представитель МИД РФ.