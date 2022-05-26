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Из разминированного порта Мариуполя шесть судов не уходят из-за судовладельцев

19:25 26.05.2022 Источник: Интерфакс

Шесть иностранных судов не покидают Мариуполь, хотя российские военные устранили минную опасность в акватории порта, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты", - сообщил Мизинцев в четверг.

Он заявил, что силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполя, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда, а с 25 мая в Азовском море открыт гуманитарный коридор.

"Призываем дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки", - сообщил Мизинцев.

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