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Президент РФ и премьер Италии обсудили по телефону ситуацию на Украине

19:40 26.05.2022 Источник: Интерфакс

По инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги.

"Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона", - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что "также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса". Путин акцентировал, что РФ "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений - при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

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