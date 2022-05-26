Лавров сообщил, где еще есть финансируемые США биолаборатории
20:13 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Такие [биологические] лаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. Мы с этими странами на двухсторонних началах и по линии ОДКБ рассматриваем эти проблемы. Практически со всеми странами ОДКБ и другими странами СНГ у нас заключаются — либо уже заключены, либо готовятся к назначению — меморандумы о взаимодействии по биологической безопасности, предполагающие взаимное информирование о том, как развиваются биологические программы в каждой из наших стран», — сказал Лавров.
НОВОСТИ
- 20:21 26.05.2022
- «Цифровая Россия» получила председателя и координатора
- 19:40 26.05.2022
- Президент РФ и премьер Италии обсудили по телефону ситуацию на Украине
- 19:30 26.05.2022
- Медведев: Мы второй Госплан не создаем, у нас не плановая экономика
- 19:25 26.05.2022
- Из разминированного порта Мариуполя шесть судов не уходят из-за судовладельцев
- 19:05 26.05.2022
- Байден дал распоряжение Пентагону воспринимать Китай как угрозу - Госдеп
- 18:45 26.05.2022
- Торговый порт Мариуполя может заработать уже в ближайшие дни - Пушилин
- 17:48 26.05.2022
- Суд в Молдавии поместил экс-президента Додона под домашний арест
- 17:13 26.05.2022
- При взрыве в жилом доме в Раменском погиб один человек, семеро пострадали — источник
- 17:07 26.05.2022
- Атомные ИТ-специалисты получат поддержку государства
- 17:00 26.05.2022
- США считают политику Китая самым серьезным долгосрочным вызовом мировому порядку — Блинкен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать