Лавров сообщил, где еще есть финансируемые США биолаборатории

20:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансируемые США биолаборатории находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии, Москва обсуждает эту проблему со своими соседями как на двусторонней основе, так и по линии ОДКБ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic, которое вышло в эфир в четверг.

«Такие [биологические] лаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. Мы с этими странами на двухсторонних началах и по линии ОДКБ рассматриваем эти проблемы. Практически со всеми странами ОДКБ и другими странами СНГ у нас заключаются — либо уже заключены, либо готовятся к назначению — меморандумы о взаимодействии по биологической безопасности, предполагающие взаимное информирование о том, как развиваются биологические программы в каждой из наших стран», — сказал Лавров.