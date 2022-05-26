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НОВОСТИ

Глава МИД РФ посетит Бахрейн и Саудовскую Аравию

20:30 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что направится с визитом в Бахрейн и Саудовскую Аравию 31 мая и 1 июня соответственно.

«Следующий визит состоится уже скоро. 31 мая и 1 июня в соответствии с имеющимися приглашениями планирую посетить сначала Бахрейн, затем 1 июня в Эр-Рияде состоится очередное заседание форума министров иностранных дел Россия — ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — прим. ТАСС)», — сказал министр в интервью RT Arabic, которое вышло в эфир в четверг.

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