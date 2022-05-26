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НОВОСТИ

«Цифровая Россия» получила председателя и координатора

20:21 26.05.2022

Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» определило координатора и председателя общественных советов федерального партийного проекта «Цифровая Россия». Партийцами уже представлены семь направлений цифрового развития России.

Координатором проекта назначен депутат Антон Немкин, входящий в Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак возглавил общественный совет проекта.

«Без формирования устойчивой, развитой и доступной для всех цифровой среды сегодня невозможно существование эффективного государства и нормальное развитие экономики. Поэтому ликвидация цифрового неравенства, создание для каждого гражданина России условий для доступа к интернету и цифровым сервисам – первоочередная задача проекта «Цифровая Россия», – заявил Антон Немкин.

Проект призван поддержать представителей IT-сферы и IT-компаний, создать платформы для криптовалют, а также цифровые сервисы и платформы социальной и патриотической направленности. Помимо этого, одной из задач Антона Немкина будет комплексное развитие и поддержка компаний, занимающихся импортозамещением программного обеспечения.

По данным «НГ», еще одним основным направлением реализации проекта «Цифровая Россия» станет работа с региональным IT-сообществом, в рамках которого будет создан информационный центр по мерам поддержки IT-сектора и внедрена система мониторинга реализации мер поддержки отрасли.

Партия также проследит за развитием искусственного интеллекта, который в том числе будет направлен на защиту школьников от суицидов. Задачи всех направлений проекта «Цифровая Россия» авторы планируют реализовать до 2026 года.

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