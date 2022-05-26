Премьер Италии рассказал, зачем он звонил президенту России

21:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг сообщил, что позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы попросить о разблокировке украинских портов, где хранится зерно.

«Цель [звонка] заключалась в том, чтобы спросить, можно ли что-то сделать для разблокировки зерна в украинских хранилищах, потому что продовольственный кризис, который приближается и уже наблюдается в некоторых африканских странах, будет иметь ужасные гуманитарные последствия», — заявил он во время пресс-конференции. Он добавил, что это попытка, которая может не увенчаться успехом. Вместе с этим «все осознают, что на кону жизни миллионов людей», отметил Драги.