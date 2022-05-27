США и Тайвань планируют объявить о переговорах по экономическим связям — Bloomberg

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и китайский остров Тайвань планируют объявить о переговорах по углублению экономического сотрудничества и укреплению устойчивости цепочек поставок. Об этом сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их информации, готовящееся соглашение, вероятно, будет включать в себя упрощение торговых процедур, работу с цепочками поставок и товарооборот сельскохозяйственной продукции.

В Госдепартаменте и Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.