Пострадавшая при обстреле села под Белгородом умерла от полученных ран

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина, пострадавшая при обстреле в четверг приграничного села Журавлевка в Белгородской области, умерла от полученных ран, получивший ранения мужчина находится в критическом состоянии. Об этом сообщил в пятницу утром в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал глава региона.

По его словам, ранения также получил мужчина. Он находится в критическом состоянии. «Вчера очередной раненый, достаточно тяжело, находится в критическом состоянии», — добавил Гладков.