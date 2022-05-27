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Пострадавшая при обстреле села под Белгородом умерла от полученных ран

09:32 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина, пострадавшая при обстреле в четверг приграничного села Журавлевка в Белгородской области, умерла от полученных ран, получивший ранения мужчина находится в критическом состоянии. Об этом сообщил в пятницу утром в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал глава региона.

По его словам, ранения также получил мужчина. Он находится в критическом состоянии. «Вчера очередной раненый, достаточно тяжело, находится в критическом состоянии», — добавил Гладков.

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