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Гитанджали Шри из Индии стала лауреатом Международной Букеровской премии

10:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писательница из Индии Гитанджали Шри стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за произведение «Могила с песком» (Tomb of Sand). Об этом объявил в четверг на церемонии в Лондоне председатель жюри, ирландский переводчик Фрэнк Уайн.

Книга рассказывает историю 80-летней женщины, которая переживает сильную депрессию из-за смерти мужа. Она сталкивается с непониманием собственной дочери, совершает поездку в Пакистан, что рождает в ней болезненные воспоминания о разделе страны, но в итоге находит новые источники радости в жизни.

Это первая книга, переведенная с хинди, которая смогла получить престижную премию. Перевод на английский выполнила художник, писатель и переводчик из США Дейзи Роквелл. Всего в шорт-лист премии вошли шесть произведений на шести разных языках — испанском, корейском, норвежском, польском, японском и хинди. Пять из них были написаны женщинами.

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