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НОВОСТИ

РФ выплатила более 2,5 млрд рублей беженцам, прибывшим с Украины и из Донбасса — источник

10:05 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма выплат единовременной материальной помощи вынужденным переселенцам с Украины и из Донбасса, прибывшим в РФ, составила свыше 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах.

«Единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека выплачена на общую сумму более 2,5 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

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