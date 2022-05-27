РФ выплатила более 2,5 млрд рублей беженцам, прибывшим с Украины и из Донбасса — источник

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма выплат единовременной материальной помощи вынужденным переселенцам с Украины и из Донбасса, прибывшим в РФ, составила свыше 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах.

«Единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека выплачена на общую сумму более 2,5 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.