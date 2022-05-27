Джонсон рассчитывает, что Зеленский поддержит создание нового союза против РФ - СМИ

10:32 Источник: Известия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский поддержит создание нового международного альянса против РФ. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. «Премьер-министр Лондона предлагает новую систему политических, экономических и военных альянсов — альтернативу Евросоюзу — которая объединяет страны, недовольные позицией Брюсселя, а также реакцией Германии на действия России», — говорится в публикации.

Отмечается, что впервые Джонсон представил свою инициативу Зеленскому еще в начале апреля. Согласно задумке, помимо Украины и Британии в организацию войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция.

В Киеве, по словам автора статьи, данное предложение встретили без особенного энтузиазма, однако и препятствовать не стали. Вероятнее всего, этот вопрос останется подвешенным до европейского саммита 23 июня, по итогом которого будет принято решение о членстве Украины в Евросоюзе. Известия

