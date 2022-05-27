Между США, Европой и Украиной наметился раскол по целям в конфликте — NYT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газета «Нью-Йорк таймс» считает, что между США, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели они преследуют в конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради его завершения.

«По истечении трех месяцев выдающегося единства <…> все больше заметен раскол во мнениях о том, что делать дальше», отмечается в статье, опубликованной в четверг на сайте издания. Газета обращает внимание на то, что «в ситуации, когда США называют Россию страной-изгоем, которая должна быть исключена из мировой экономики, остальные, преимущественно в Европе, предупреждают об опасностях» такого подхода.

В частности, газета обращает внимание на изменение позиции США, напоминая о том, что в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил о стремлении Вашингтона видеть «Россию ослабленной». «Удивительное единство НАТО и Евросоюза» в последнее время «подвергается давлению», отмечает «Нью-Йорк таймс», приводя в пример нежелание ряда европейских стран, в том числе Венгрии, вводить эмбарго на поставки российской нефти. «К тому же, европейцы даже не пытаются, по крайней мере пока, отказаться от импорта российского газа», отмечает газета. При этом Франция, Германия и Италия «обеспокоены возможным затягиванием» конфликта и опасаются «возможного ущерба для собственных экономик», считая Россию «неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда».