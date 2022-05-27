0
0
110
НОВОСТИ

Между США, Европой и Украиной наметился раскол по целям в конфликте — NYT

11:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газета «Нью-Йорк таймс» считает, что между США, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели они преследуют в конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради его завершения.

«По истечении трех месяцев выдающегося единства <…> все больше заметен раскол во мнениях о том, что делать дальше», отмечается в статье, опубликованной в четверг на сайте издания. Газета обращает внимание на то, что «в ситуации, когда США называют Россию страной-изгоем, которая должна быть исключена из мировой экономики, остальные, преимущественно в Европе, предупреждают об опасностях» такого подхода.

В частности, газета обращает внимание на изменение позиции США, напоминая о том, что в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил о стремлении Вашингтона видеть «Россию ослабленной». «Удивительное единство НАТО и Евросоюза» в последнее время «подвергается давлению», отмечает «Нью-Йорк таймс», приводя в пример нежелание ряда европейских стран, в том числе Венгрии, вводить эмбарго на поставки российской нефти. «К тому же, европейцы даже не пытаются, по крайней мере пока, отказаться от импорта российского газа», отмечает газета. При этом Франция, Германия и Италия «обеспокоены возможным затягиванием» конфликта и опасаются «возможного ущерба для собственных экономик», считая Россию «неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 27.05.2022
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже превысил 66 руб., евро — 71 руб.
0
46
11:20 27.05.2022
Запорожская область вслед за Херсонской переходит на российские номера с +7
0
71
11:05 27.05.2022
Китай и Соломоновы Острова будут сообща противостоять глобальной гегемонии — МИД КНР
0
101
10:32 27.05.2022
Джонсон рассчитывает, что Зеленский поддержит создание нового союза против РФ - СМИ
0
170
10:20 27.05.2022
США утратили поддержку большей части населения планеты — Володин
0
167
10:05 27.05.2022
РФ выплатила более 2,5 млрд рублей беженцам, прибывшим с Украины и из Донбасса — источник
0
177
10:00 27.05.2022
Гитанджали Шри из Индии стала лауреатом Международной Букеровской премии
0
180
09:32 27.05.2022
Пострадавшая при обстреле села под Белгородом умерла от полученных ран
0
226
09:20 27.05.2022
США и Тайвань планируют объявить о переговорах по экономическим связям — Bloomberg
0
206
09:05 27.05.2022
США планируют включить системы залпового огня в новый пакет помощи Украине — CNN
0
277

Возврат к списку