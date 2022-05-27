Китай и Соломоновы Острова будут сообща противостоять глобальной гегемонии — МИД КНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая и власти Соломоновых Островов будут объединенными усилиями противостоять глобальной гегемонии и содействовать укреплению подлинных многосторонних форматов сотрудничества. Об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

«Китай и Соломоновы Острова <…> выступают против „юрисдикции длинной руки“ (экстерриториальное распространение национального законодательства — прим. ТАСС) и антагонистических игр (победитель получает ровно столько, сколько теряет проигравший — прим. ТАСС), мы против гегемонии и политики угроз», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в связи с визитом министра иностранных дел Китая Ван И в Океанию.

Как уточнило министерство, Пекин и Хониара намерены вместе противодействовать внешнему вмешательству в их внутреннюю политику. «Китай и Соломоновы Острова будут выступать в качестве инициаторов и участников подлинных многосторонних форматов сотрудничества», — сообщает МИД КНР.

По его сведениям, Китай намерен вместе с Соломоновыми Островами координировать усилия в ООН, «совместно отстаивать законные права и интересы развивающихся стран». Как отмечается в сообщении, китайская сторона предоставит Хониаре «всю необходимую помощь» в связи с негативными последствиями климатических изменений.