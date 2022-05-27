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НОВОСТИ

Запорожская область вслед за Херсонской переходит на российские номера с +7

11:20 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская область, как и Херсонская, переходит на российские номера, которые начинаются с телефонного кода +7, сообщил в пятницу ТАСС генеральный продюсер ТРК «Крым», советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Запорожская область переходит на российские номера с [кодом] +7, — сказал Крючков.

Ранее в четверг сообщалось, что продажа сим-карт с российскими номерами началась в Херсонской области. За ними выстраивались очереди.

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