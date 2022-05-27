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Курс доллара в начале торгов на Мосбирже превысил 66 руб., евро — 71 руб.

11:32 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10:14 мск, курс доллара растет на 2,33%, до 66,78 руб., курс евро — до 71,06 руб. (+4,5%). Таким образом, курс доллара превысили 66 руб. впервые с 12 мая, курс евро превысил 71 руб. впервые с 11 мая.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов поднимался на 1,86% и составлял 66,47 руб. Курс евро прибавлял 1,17%, до отметки 68,8 руб.

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