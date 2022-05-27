В России выявили 4 619 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 619, до 18 315 292. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 064, до 17 719 596. Днем ранее там заявляли о 6 455 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 84, до 378 784. Днем ранее была зарегистрирована 91 смерть.