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Россия объявила пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата

12:20 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Загреба объявила пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

«В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства [послу Хорватии] Томиславу Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата», — указали в министерстве.

Москва также выразила решительный протест послу Хорватии в РФ Томиславу Цару в связи с попытками Загреба возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватскими властями военной помощи киевскому режиму.

«27 мая в МИД России был вызван посол Республики Хорватия в Российской Федерации Томислав Цар, которому был выражен решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму», — указали в министерстве.

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