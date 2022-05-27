Урожай зерновых в РФ в 2022 г. может существенно превысить уровень 2021 г. — Патрушев
12:32 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожай зерновых в России в текущем году может существенно превысить прошлогодний уровень и приблизиться к максимальному. Об этом заявил на Всероссийском зерновом форуме в Сочи министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«Урожай зерновых в РФ в 2022 году может существенно превысить итоги прошлого ода и достигнуть уровней, о которых говорил президент, по сути — приблизиться к максимальному», — сказал министр.
Согласно данным Росстата, урожай зерновых в России в 2021 г. составил 121,4 млн тонн, в 2020 г. — 133,5 млн тонн. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 г. может достигнуть 130 млн тонн.
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