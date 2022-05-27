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Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну — Лавров

13:00 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад объявил России, всему Русскому миру тотальную войну, это уже никто не скрывает, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ.

«Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает», — сказал он.

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