В Белоруссии создадут группировку войск на южном направлении — Минобороны

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание в вооруженных силах Белоруссии оперативного командования на южном направлении предусматривает формирование соответствующей группировки войск. Об этом заявил в пятницу начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«Создание ЮОК (Южное оперативное командование — прим. ТАСС) — задача комплексная по реагирования на угрозы безопасности, возникающие на южном направлении, предусматривающая создание соответствующей группировки войск», — отметил глава департамента Минобороны на странице в «Твиттере».