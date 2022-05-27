Руководство Украины проводит политику угрожающую государственности - Янукович

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что нынешнее руководство страны проводит политику, которая прямо угрожает ее государственности. Об этом говорится в статье бывшего главы государства, опубликованной в пятницу его секретарем Юрием Кирасиром в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).



«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение», — считает Янукович.



