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Руководство Украины проводит политику угрожающую государственности - Янукович

22:20 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что нынешнее руководство страны проводит политику, которая прямо угрожает ее государственности. Об этом говорится в статье бывшего главы государства, опубликованной в пятницу его секретарем Юрием Кирасиром в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение», — считает Янукович.

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