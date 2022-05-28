Порошенко попытался выехать с Украины, но на границе его не пропустили — депутат

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Петр Порошенко попытался выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его не пропустили. Об этом сообщила в пятницу депутат Рады Ирина Геращенко.

«Сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу. Без объяснения причин», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Геращенко в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).