Боевые корабли НАТО прибыли в Хельсинки

09:30 Источник: Газета.Ru

Два военных корабля США, немецкий фрегат и несколько французских кораблей прибыли в Хельсинки. Об этом сообщает Nord News. Речь идет об эскадренном миноносце USS Gravely класса Arleigh Burke, десантный корабль USS Gunston Hall класса Whidbey Island, и подводной лодке F70 Latouche-Treville ВМС Франции. Боевые корабли присоединились к фрегату ВМС Германии класса «Саксония», который прибыл в Хельсинки после совместных учений с финским прибрежным флотом ранее на этой неделе.

В этих учениях также были задействованы американский авианосец USS Kearsarge, десантный корабль класса Wasp, а также финские и шведские войска. Швеция направила на эти учения второй по величине военный корабль.

После маневров у Финляндии USS Kearsarge отплыл в Стокгольм, где планируется принять участие в масштабных учениях НАТО Baltops 2022. Швеция. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, в учениях примут участие более 45 морских подразделений, 75 самолетов и около 7000 человек личного состава. Газета.Ru

