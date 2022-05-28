Боевые корабли НАТО прибыли в Хельсинки
09:30 28.05.2022 Источник: Газета.Ru
Два военных корабля США, немецкий фрегат и несколько французских кораблей прибыли в Хельсинки. Об этом сообщает Nord News. Речь идет об эскадренном миноносце USS Gravely класса Arleigh Burke, десантный корабль USS Gunston Hall класса Whidbey Island, и подводной лодке F70 Latouche-Treville ВМС Франции. Боевые корабли присоединились к фрегату ВМС Германии класса «Саксония», который прибыл в Хельсинки после совместных учений с финским прибрежным флотом ранее на этой неделе.
В этих учениях также были задействованы американский авианосец USS Kearsarge, десантный корабль класса Wasp, а также финские и шведские войска. Швеция направила на эти учения второй по величине военный корабль.
После маневров у Финляндии USS Kearsarge отплыл в Стокгольм, где планируется принять участие в масштабных учениях НАТО Baltops 2022. Швеция. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, в учениях примут участие более 45 морских подразделений, 75 самолетов и около 7000 человек личного состава. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:30 28.05.2022
- Один человек погиб, несколько ранены при обстреле пригорода Херсона со стороны ВС Украины
- 10:00 28.05.2022
- S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до «CCC+/C»
- 09:00 28.05.2022
- Мировых запасов пшеницы к концу следующего сезона может хватить на 18 недель — эксперты
- 08:50 28.05.2022
- Некоторые страны ЕС начали пересматривать свою позицию по Украине - Newsweek
- 08:40 28.05.2022
- Порошенко попытался выехать с Украины, но на границе его не пропустили — депутат
- 08:30 28.05.2022
- Зеленский назвал "очень тяжелой" ситуацию в Донбассе
- 22:20 27.05.2022
- Руководство Украины проводит политику угрожающую государственности - Янукович
- 22:10 27.05.2022
- Боевики «Правого сектора» призывают к геноциду русскоязычных и греков в ДНР
- 22:00 27.05.2022
- Желая подчинить РФ и КНР, США переживают момент шизофрении - Ортега
- 20:45 27.05.2022
- Вся линия соприкосновения в Северодонецке взяла под контроль - Кадыров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать