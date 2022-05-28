Фрегат «Адмирал Горшков» поразил ракетой «Циркон» мишень на расстоянии около 1 тыс. км

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в субботу.

«Сегодня головной фрегат проекта 22350 „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой „Циркон“ по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, стрельба прошла в рамках испытаний новых видов вооружения. «По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета „Циркон“ успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 000 км», — добавили там, отметив, что полет соответствовал заданным параметрам.