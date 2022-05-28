Фрегат «Адмирал Горшков» поразил ракетой «Циркон» мишень на расстоянии около 1 тыс. км
12:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в субботу.
«Сегодня головной фрегат проекта 22350 „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой „Циркон“ по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны России, стрельба прошла в рамках испытаний новых видов вооружения. «По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета „Циркон“ успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 000 км», — добавили там, отметив, что полет соответствовал заданным параметрам.
НОВОСТИ
- 11:30 28.05.2022
- Трамп заявил, что может вновь попробовать выдвинуться на пост президента
- 11:00 28.05.2022
- CBS назвал рубль самой устойчивой валютой этого года
- 10:30 28.05.2022
- Один человек погиб, несколько ранены при обстреле пригорода Херсона со стороны ВС Украины
- 10:00 28.05.2022
- S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до «CCC+/C»
- 09:30 28.05.2022
- Боевые корабли НАТО прибыли в Хельсинки
- 09:00 28.05.2022
- Мировых запасов пшеницы к концу следующего сезона может хватить на 18 недель — эксперты
- 08:50 28.05.2022
- Некоторые страны ЕС начали пересматривать свою позицию по Украине - Newsweek
- 08:40 28.05.2022
- Порошенко попытался выехать с Украины, но на границе его не пропустили — депутат
- 08:30 28.05.2022
- Зеленский назвал "очень тяжелой" ситуацию в Донбассе
- 22:20 27.05.2022
- Руководство Украины проводит политику угрожающую государственности - Янукович
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать