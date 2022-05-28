0
0
0
НОВОСТИ

Фрегат «Адмирал Горшков» поразил ракетой «Циркон» мишень на расстоянии около 1 тыс. км

12:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в субботу.

«Сегодня головной фрегат проекта 22350 „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой „Циркон“ по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, стрельба прошла в рамках испытаний новых видов вооружения. «По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета „Циркон“ успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 000 км», — добавили там, отметив, что полет соответствовал заданным параметрам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 28.05.2022
Трамп заявил, что может вновь попробовать выдвинуться на пост президента
0
100
11:00 28.05.2022
CBS назвал рубль самой устойчивой валютой этого года
0
144
10:30 28.05.2022
Один человек погиб, несколько ранены при обстреле пригорода Херсона со стороны ВС Украины
0
168
10:00 28.05.2022
S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до «CCC+/C»
0
227
09:30 28.05.2022
Боевые корабли НАТО прибыли в Хельсинки
0
291
09:00 28.05.2022
Мировых запасов пшеницы к концу следующего сезона может хватить на 18 недель — эксперты
0
284
08:50 28.05.2022
Некоторые страны ЕС начали пересматривать свою позицию по Украине - Newsweek
0
403
08:40 28.05.2022
Порошенко попытался выехать с Украины, но на границе его не пропустили — депутат
0
345
08:30 28.05.2022
Зеленский назвал "очень тяжелой" ситуацию в Донбассе
0
359
22:20 27.05.2022
Руководство Украины проводит политику угрожающую государственности - Янукович
0
839

Возврат к списку