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Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта с ВС РФ

14:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для россиян и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В среду Госдума приняла соответствующий законопроект сразу в трех чтениях, в тот же день его одобрил Совет Федерации.

Ранее первый контракт о прохождении военной службы мог быть заключен «гражданами в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцами в возрасте от 18 до 30 лет».

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