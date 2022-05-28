Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта с ВС РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для россиян и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В среду Госдума приняла соответствующий законопроект сразу в трех чтениях, в тот же день его одобрил Совет Федерации.

Ранее первый контракт о прохождении военной службы мог быть заключен «гражданами в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцами в возрасте от 18 до 30 лет».